İsrail'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Usdud (Aşdod) kenti yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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AA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 13:07

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davud Yıldızı) yapılan açıklamada, silahlı bir kişinin Usdud kenti yakınında iki ayrı noktada saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda yaralananlardan 2'sinin durumunun hafif olduğu aktarıldı.


Etiketler: #israil #silah

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