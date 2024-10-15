İsrail'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 15.10.2024 - 13:07

Güncelleme: 15.10.2024 - 13:07

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davud Yıldızı) yapılan açıklamada, silahlı bir kişinin Usdud kenti yakınında iki ayrı noktada saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda yaralananlardan 2'sinin durumunun hafif olduğu aktarıldı.