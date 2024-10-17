İsrail duyurdu: 'Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar öldü'

Yayınlanma: 17.10.2024 - 19:54

Güncelleme: 17.10.2024 - 20:16

İsrail Dışişleri Bakanlığı X hesabından yayınladığı açıklamada Hamas’ın Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar’ın öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir yıl önce, Sukkot Bayramı'nda, Yahya Sinwar, 7 Ekim Katliamını organize etti ve bu saldırıda bin 200'den fazla İsrailli erkek, kadın ve çocuk vahşice katledildi. Bugün bir yıl sonra İsrail güçlerince ortadan kaldırıldı. Adalet yerini buldu. İsraillilere zarar veren her terörist bedelini ödeyecek.’’

Sinvar’ın, 7 Ekim 2023'te Hamas’ın Aksa Tufanı olarak isimlendirdiği operasyonla Gazze'yi çevreleyen güvenlik çitini aşarak yaklaşık bin 200 İsrailliyi öldürdüğü ve 250 kişiyi rehin aldığı saldırının planlayıcısı olduğu düşünülüyordu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Hamas liderinin öldürüldüğü doğrulandı. Hamas kaynakları ise Sinvar'ın öldürüldüğüne dair açıklama yapmaz iken buna dair işaretler olduğunu ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun, Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılar sırasında Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İsrail basınının, güvenlik yetkilerinden aktardığı haberlere göre, Sinvar'ın bir binada tespit edilmesinin ardından vurulduğu belirtilmişti.

Hamas'ın önceki siyasi büro şefi İsmail Haniye de İsrail'in sorumlu tutulduğu bir suikast neticesinde temmuz ayında Tahran'da öldürülmüştü.