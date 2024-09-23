Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği iddia edildi

İsrail’in, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın Gazze’deki saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceği iddiasını soruşturduğu bildirildi.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği iddia edildi
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 00:35

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, Hamas Siyasi Büro Başkanı Sinvar’ın İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığı ancak bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat bulunmadığı kaydedildi.

Haberde, İsrail güvenlik teşkilatının, “Sinvar’ın temas dışı olduğu ya da hayatını kaybettiği konusunda bölünmüş durumda olduğu” yorumuna da yer verildi.


Etiketler: #Hamas #hayatını kaybetti #saldırı

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