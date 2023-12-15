İsrail duyurdu: İkisi asker 3 esirin cesedine ulaşıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2'si asker 3 İsrailli esirin cesedini bulduğunu duyurdu.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:27
İsrail duyurdu: İkisi asker 3 esirin cesedine ulaşıldı
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Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki esir askerlerden Nick Bezier ve Ron Sherman'ın cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail birliklerinin "Gazze'deki faaliyetleri" sırasında bulunan askerlere ait cesetlerin İsrail'e getirildiği aktarıldı.

Kimlikleri doğrulanan iki askerin ailelerine de bu konu hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Koordinasyon ve İrtibat Müdürlüğü'nde görevli Bezier ve Sherman'ın, Hamas tarafından 7 Ekim'de Gazze Şeridi sınırındaki askeri üsten kaçırıldığı ifade edildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada da Eliyah Tondano adlı esirin cesedinin, askeri istihbarat bünyesindeki personel tarafından bulunarak İsrail'e getirildiği ve ailesinin bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, cesetlerin nasıl ve tam olarak nerede bulunduğuna dair bilgi verilmezken, Hamas'tan da konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


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