İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivay Ankara'da

İsrail ve Türkiye, ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi adına İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, Ankara’yı ziyaret etti.

Hüseyin Hayatsever
21 Ekim 2022 Cuma, 04:00
İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivay Ankara'da
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İlişkilerdeki normalleşme süreci kapsamında karşılıklı atanacak büyükelçilerin belirlenmesinin sonrası İsrail ve Türkiye, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine odaklandı.

Bu kapsamda İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, Ankara’yı ziyaret ederek Türk bakanlarla Karma Ekonomik Komisyon toplantısının hazırlıklarını ele aldı. İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Barbivay, önceki gün çalışma ziyareti için Ankara’ya geldi. Beraberindeki heyetle ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret eden İsrailli bakan, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’la ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Barbivay, “Türkiye’ye iki günlük ziyaretimde iki ülkenin yararına olacak fırsatların temelini attık, çabalarımızın sonuç vereceğinden eminim” ifadelerini kullandı. 


israil Orna Barbivay Ekonomi Bakanı

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