İsrail F-35'leri için kritik iddia
İsrail medyası, İsrail Hava Kuvvetlerinin F-35 savaş uçaklarını, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İran'daki hedefleri vurup dönebilecek şekilde geliştirdiğini öne sürdü.
İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun, İran'ın nükleer gücünü geliştirmeyi sürdürmesine karşı hava gücünü geliştirdiği belirtildi.
Ordunun, F-35 savaş uçaklarını, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İsrail'den İran'a uçarak hedeflerini vurup dönebilecek şekilde geliştirdiğine dikkat çekilen haberde, "Bu, İsrail Hava Kuvvetleri'ne yeni bir güç katmış oluyor. Bu adım da İsrail'in İran nükleer gücünü gelecekte hedef almaya hazırlandığı bir dönemde gelişiyor" denildi.
İsrail ordusunun, F-35 uçaklarının kullandığı mühimmatlar arasına bin kilogramlık yeni bir füze eklediğine işaret edilen haberde, İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'ın muhtemel saldırılarına karşı geçen ay geniş çaplı 4 tatbikat yaptığına da vurgu yaptı.
Video Haberler
- Çekmeköy'de parkın imara açılmasına tepki
- 'Hayat çok pahalılaştı, o yüzden dönüyorum'
- İstanbul'da Türkiye'nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı
- Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine 'tüfekli' saldır
- Uçakla ülkelerine gönderildi
- Altında yıl sonu için korkutan tahmin
- Kılıçdaroğlu ile Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog
- Ekonomik kriz yurttaşı siyah poşette itti
- Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şaşırttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Yeni bir açılım mı?
- Soylu ses çıkaracak mı?
- Soylu yine ses çıkarır mı?
- Şampiyonluk belgeseli sinemalara geliyor!
- AKP'li belediyeden sabah operasyonu
- Erdoğan'dan AKP'li vekillere uyarı