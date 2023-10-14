İsrail-Filistin çatışmasında son durum: Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Yayınlanma: 14.10.2023 - 15:29

Güncelleme: 14.10.2023 - 15:37

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, çatışmanın yıkıcı ve ölümcül etkisi de genişlemeyi sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, Batı Şeria'da ise 54 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, yaralı sayılarının Gazze'de 8 bin 714'e, Batı Şeria'da ise bin 100'e ulaştığını bildirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı son verilere göre, bin 300'ü aşkın kişinin öldüğü, 3 bin 484 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

2 MİLYON KİŞİ RİSK ALTINDA

BM, Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu bildirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Phillippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki durumu "ölüm kalım meselesi" olarak nitelendirerek, "Bu bir ölüm kalım meselesi haline geldi. Bu bir zorunluluk; 2 milyon insana su sağlamak için Gazze'ye hemen yakıt ulaştırılması gerekiyor. Gazze Şeridi'nde su tesislerinin ve şebeke suyunun çalışmaması nedeniyle temiz su tükeniyor. İnsanlar artık kuyulardan kirli su kullanmak zorunda kalıyor ve bu da suyla bulaşan hastalık riskini arttırıyor. Gazze'de 11 Ekim'den bu yana devam eden elektrik kesintisi de su tedarikini etkiliyor" dedi.

Lazzarini, "Su artık geriye kalan son yaşam hattı. Gazze'ye hemen yakıt taşımamız gerekiyor. İnsanların güvenli içme suyuna ulaşmasının tek yolu yakıt. Aksi takdirde, aralarında küçük çocuklar, yaşlılar ve kadınların da bulunduğu insanlar şiddetli susuzluktan ölmeye başlayacak. İnsani yardım üzerindeki kuşatmanın derhal kaldırılması çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı düzenlemişti.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın gerçekleştirerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.