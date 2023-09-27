İsrail, Filistinli bedevi köyü Arakib'i 222'nci kez yıktı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 14:47

Güncelleme: 27.09.2023 - 14:48

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, İsrail güçlerinin düzenledikleri baskının ardından köyü 222'nci kez yıktığını açıkladı.

Turi, İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği yıkımın aynı ay içinde ikinci kez yaşandığını dile getirdi.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kuruluşundan çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

KÖYLÜLER HER YIKIM SONRASI EVLERİNİ YENİDEN İNŞA EDİYOR

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.