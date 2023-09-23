Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi: Sis bombasına karşılık verildi

Lübnan ordusunun sınırdaki personeline İsrail tarafından sis bombasıyla saldırılmasına aynı şekilde yanıt verdiği belirtildi.

AA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 14:33
Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi: Sis bombasına karşılık verildi
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Lübnan ordusunun sınırda yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı yazılı açıklama, Lübnan resmî ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) denetimindeki "mavi hat" olarak tabir edilen sınırı ihlal edip, Lübnan ordusuna ait çalışma yapan buldozer ve kepçeye sis bombasıyla saldırdığı kaydedildi.

Ülkenin güneyindeki Bastara sınır bölgesindeki saldırıya, Lübnan ordusunun da aynı şekilde karşılık verdiği belirtildi.


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