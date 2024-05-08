İsrail, Filistinli Bedevilerin evlerini yıktı

İsrail güçleri çarşamba günü Negev çölünde, resmi olarak “İsrail vatandaşı” sayılan Filistinli Bedevilerin evlerini “yasadışı” ilan ederek baskın düzenledi. Birçok aile evinden sürüldü, boşaltılan evler yıkıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 17:20
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İsrail'in güneyindeki Hebron Vadisi'nde en az 47 ev yıkıldı. İsrail polisi, evlerinin yıkılmasına tepki gösteren yerel halkın yıkıma müdahale etmesini engelledi.

İsrail son yıllarda Negev'deki çok sayıda Filistinli Bedevinin evini imha etti. Ailelerin nesillerdir orada yaşamalarına ve kendi arsaları için planlama izni almalarının neredeyse imkansız olmasına rağmen, yasadışı inşa edildikleri iddiasıyla birçok bina yıkıldı.

İnternette paylaşılan videolar evlerin yerle bir edildiğini gösteriyor. Çok sayıda İsrail polisinin yıkılan evleri çevrelediği görülüyor.

KASABALAR İSRAİL TARAFINDAN TANINMIYOR

Negev'deki Filistinliler yıllardır ayrımcı politikaların hedefinde. 1948'de İsrail'in kurulmasından önce 92 bin nüfusa sahip olan Negev’de bugün sadece 11 bin Bedevi yaşıyor.

İsrail'in 300 bin kişilik Bedevi nüfusunun yarısının yaşadığı kasaba ve köyler, İsrail tarafından tanınmıyor. Evleri, okulları ve hatta mezarlıkları devlet tarafından sık sık yerle bir ediliyor.

İran'ın Nisan ayında İsrail'e düzenlediği saldırılarda yaralanan tek kişi olan yedi yaşındaki Bedevi Emine Hüssunna'nın evinin yıkılması, halkın yoğun tepkisi dolayısıyla durdurulmuştu.


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