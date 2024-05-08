Mısır'ın İskenderiye kentinde Kanada-İsrail uyruklu bir işadamı öldürüldü

Mısır İçişleri Bakanlığı, Kanadalı bir işadamının ülkenin kuzeyindeki İskenderiye şehrinde vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:26
Mısır'ın İskenderiye kentinde Kanada-İsrail uyruklu bir işadamı öldürüldü
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Mısır İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bakanlığın Facebook sayfasından açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, ülkede daimi olarak ikamet eden Kanadalı bir işadamının, 7 Mayıs'ta İskenderiye'de uğradığı silahlı saldırıda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, yasal önlemlerin alındığı ve olayın aydınlatılması için araştırma ekibi oluşturulduğu ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail'in Kahire Büyükelçiliğinin İsrailli işadamı Zev Kiper'in, İskenderiye'de öldürülmesi olayını Mısırlı yetkililerle birlikte takip ettiği aktarıldı.

Kiper'in Mısır'a Kanada pasaportuyla girdiği ancak aynı zamanda İsrail vatandaşlığına da sahip olduğu belirtilen haberde, İsrail Dışişleri Bakanlığının, olayın nedenlerini araştırdığına işaret edildi.


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