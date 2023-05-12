İsrail, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine yönelik ilk kez özür diledi

Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:58

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:58

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askeri operasyonunu takip ederken ensesine isabet eden bir kurşunla öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra ölümünden dolayı özür diledi.

Geçen yıl bir İsrail askeri tarafından vurulmuş olma ihtimalinin "yüksek" olduğunu kabul eden İsrail Savunma Kuvvetleri, Ebu Akile'nin öldürülmesi nedeniyle ilk kez özür dilemiş oldu.

Özür, Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ), İsrail ordusunun son yirmi yılda en az 20 gazeteciyi öldürmesi konusunda hiçbir sorumluluk almadığını tespit ettiğini belirten bir rapor yayınlamasından günler sonra geldi.

CNN'e konuşan IDF'nin sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Şirin Ebu Akile'nin ölümünden dolayı çok üzgün olduğumuzu burada söylemenin benim için bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Hagari, "(Şirin Ebu Akile) O bir gazeteciydi, çok tanınmış bir gazeteciydi. İsrail'de demokrasimize değer veriyoruz ve bir demokraside gazeteciliğe ve özgür basına büyük değer veriyoruz. Gazetecilerin İsrail'de, özellikle de savaş zamanında, bizi eleştirseler bile kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs 2022'de İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonuç, Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Olayda sorumluluğunu defalarca inkar eden ve Filistinli silahlı grupları sorumlu tutan İsrail ordusu, uluslararası tepkilerin ardından, 5 Eylül 2022'de yayınladığı nihai raporunda, Ebu Akile'nin "yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu" açıklamıştı.

FBI, ABD vatandaşı Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili geçen yıl Kasım ayında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.