Filistinli gruplardan İsrail’e misilleme: ‘Özgürlerin İntikamı operasyonu başladı’

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:25

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:26

İsrail Ordusu’nun, salı günü sivil yaşam alanları da dahil olmak üzere Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği bir dizi hava saldırısında 4’ü çocuk olmak üzere toplamda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının ardından Filistinli gruplar, Yahudi yerleşimlerine roket atışları başlattı.

Saldırı kapsamında Telaviv, Aşkelon, Sderot ve Berşeba gibi şehirler dahil olmak üzere İsrail’in pek çok şehrinde acil durum sirenleri çaldı. Saldırının şiddeti üzerine İsrail yerel medyasının yayınladığı videolarda aralarında İsrailli askerlerin, İsrail Ulaştırma Bakanının da olduğu pek çok kişinin sığınaklara indiği görüldü. Al-Jazeera’ye konuşan Filistinli kaynaklar, "Filistinli gruplar arabuluculara, saldırıyı başlatanın İsrail olduğunu ve sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini söyledi" dedi.

FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu, Ben Gurion Havalimanı'nda hava trafiğini kesintiye uğratacak ve başkentteki tüm ambulansları alarma geçirecek şiddetteki saldırının ardından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı başlatı. Filistin Sağlık Bakanlığı bu saldırılar üzerine yayınladığı açıklamada dünden bu yana 25 Filistinli’nin hayatını kaybettiğini ve 76 Filistinli’nin yaralandığını açıkladı.

Filistin Direniş Grupları Ortak Odası ise başlatılan saldırı ile ilgili açıklamada, "Düşmanın mevzilerine, yerleşim yerlerine ve hedeflerine yüzlerce füzeyle büyük bir füze saldırısından oluşan "Özgürlerin İntikamı" adlı operasyonunun başladığını duyurdu.

Filistinli grupların başlattığı operasyon üzerine Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada,"Direniş güçlerinin birlikte düzenlediği saldırılar, işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliama yanıt verme sürecinin bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

Al-Mayadeen'e konuşan Filistinli kaynaklar, "İsrail saldırganlığına verilen yanıt başladı fakat bu yalnızca bir başlangıç. Direniş, Demir Kubbe'yi yanıltmak için yeni taktikler benimsedi ve saldırılar sürecek" dedi.

Filistin Direniş Komitelerinin resmi sözcüsü Ebu Mücahid Birader yaptığı açıklamada, ''Filistin direniş gruplarının ortak odası, düşmanın Gazze'de işlediği cinayetlere verilen cevaba öncülük ediyor ve zorluklar ne olursa olsun görevini yapmaya devam edecek" dedi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı, "Özgürlerin İntikamı" Harekatı'nın başlaması üzerine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



‘’(İsrail) Kahraman savaşçılarımızın kanını akıtırken, direnişe devam edeceğiz ve onların kanları boşa gitmeyecek. Halkımıza, işgalcilerin halkımıza ve kahraman direnişçilerimize karşı işlediği suçların bedelini ağır ödeteceğimizin sözünü veriyoruz.’’



Saldırının ilk saatinde Gazze Şeridi’nden İsrail’e 300'den fazla roket fırlatıldı.

İSRAİL’İN YANITI

Saldırılı ile ilgili konuşan İsrail Ordusu Eski Sözcüsü Ronin Manelis, "Liderlerinden üçünü kaybetmesine ve diğer birçok zayiata rağmen, Direniş 48 saat boyunca bütün bir eyaleti felç etmeyi ve Tel Aviv'in merkezine ateş açmayı başardı" dedi.

Saldırının üzerine İsrail’in güneyindeki üst düzey devlet yetkilileriyle görüşen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'ye karşı harekatın genişletilmesi olasılığına hazır olmaları gerektiği bilgisini verdi"

İsrail medyasına göre, İsrail Savunma Bakanı olağanüstü halin genişletilmesi ve Gazze Şeridi sınırlarından 80 kilometre uzağa genişletilmesi kararını imzaladı.

El-Mayadeen’e konuşan Gazze Şeridi’nin çevresindeki neredeyse tüm yerleşimleri yerle bir eden Direniş’ten kaynaklar, İsrail’i ateşkes şartlarına uymaması halinde saldırıları genişletmekle tehdit etti.

NE OLMUŞTU...

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını ‘organize devlet terörü’ olarak nitelendirmiş ve bu saldırıları İsrail hükümetinin içeride yaşadığı krizi dışarıya taşıma girişimi olarak açıklamıştı.

İsrail güçleri, 2023'ün başından bu yana en az 120 Filistinliyi öldürerek İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırganlığında geçen yılki rahatsız edici artışı sürdürdü.