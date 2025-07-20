İsrail, Filistinliler için yeni sürgün emri yayınladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği yeni bir harita paylaştı.

Paylaşılan haritaya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ve 2351 numaralı blokların derhal boşaltılması gerektiği tehdidinde bulunan Adraee, işaretli bölgelerdeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.

İsrail'in bombalarından kaçarak Deyr el-Belah'ta çadırlara sığınan Filistinlileri bölgeyi derhal terk etmeleri için tehdit eden Adraee, söz konusu bölgeye ilk defa geniş çaplı karadan saldırıların olacağına işaret etti.

Adraee, "İsrail ordusu, daha önce faaliyet göstermediği bölgelerde çalışmalar yürütmek için bu bölgedeki faaliyetlerinin alanını genişletiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, "İsrail ordusu, savaşı başlattığı günden beri ilk kez Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah sakinlerine bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı" ifadelerine yer verildi.

KAN, "İsrailli esirlerin güvenliği için" ordunun bugüne kadar Deyr el-Belah bölgesine girmediğini öne sürdü.