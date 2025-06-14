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İsrail, Fordo Nükleer Tesisi'ne de saldırmıştı: İran'dan açıklama geldi!

İsrail, Fordo Nükleer Tesisi'ne de saldırmıştı: İran'dan açıklama geldi!

14.06.2025 11:56:00
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AA
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İsrail, Fordo Nükleer Tesisi'ne de saldırmıştı: İran'dan açıklama geldi!

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırısı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA, ülkedeki nükleer tesislerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

"KAYDA DEĞER BİR HASAR YOK"

Kemalvendi, "Fordo'da saldırıya uğrayan bölgelerde kayda değer bir hasar yok. Biz bu durumu öngördüğümüz için ekipmanların ve malzemelerin önemli bir kısmını dışarıya taşımıştık. Bu nedenle geniş çaplı bir zarar oluşmamış ve radyasyon kirliliği açısından da hiçbir endişe söz konusu değildir" dedi.

Ülke genelinde hiçbir nükleer tesiste can kaybı yaşanmadığını dile getiren Kemalvendi, "Geçmişte de nükleer endüstrimizin zarar gördüğü bazı olaylar yaşanmıştı, ancak biz onları çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa ettik" ifadesini kullandı.

İlgili Konular: #Nükleer #İran #İsrail saldırısı

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