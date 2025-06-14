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Macron'dan 'İsrail' açıklaması: Fransa operasyona katılacak mı?

Macron'dan 'İsrail' açıklaması: Fransa operasyona katılacak mı?

14.06.2025 11:44:00
Güncellenme:
DHA
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Macron'dan 'İsrail' açıklaması: Fransa operasyona katılacak mı?

İran’ın İsrail’in saldırılarına karşılık vermesi halinde İsrail’in savunmasına destek sağlayabileceklerini belirten Macron "Ancak herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te düzenlenen ‘İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik’ konferansında yaptığı konuşmada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Fransa’nın herhangi bir rolü olmadığını belirtti. Taraflara sağduyu çağrısı yapan Macron, İran’ı, nükleer alanda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bölgenin istikrarsızlaşmasında büyük bir sorumluluk taşımakla suçladı.

"HEPİMİZİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAR"

Macron, “Tahran yönetimi nükleer silah üretimi için yeterli olabilecek seviyede uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam ediyor. İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünya kabul edilemez. Bu, varoluşsal bir tehdit ve hepimizin güvenliğini tehlikeye atar” dedi.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının muhtemelen devam edeceğini belirten Macron, “İsrail’in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İran, misilleme olarak İsrail’e saldırırsa, Fransa, sahip olduğu imkanlar çerçevesinde ve uygun koşullar altında İsrail’in korunması ve savunulması için operasyonlara katılabilir. Ancak, herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Macron, her türlü ihtimale hazır olduklarını vurgulayarak, “Eğer İsrail, İran topraklarındaki operasyonlarını belirlenen hedeflerin ötesine taşırsa, bugün kimsenin öngöremeyeceği sonuçlarla karşı karşıya kalırız” uyarısında bulundu. İsrail’in kendini savunma hakkının sınırlarına değinen Macron, “İsrail’e desteğimiz koşulsuz ve sınırsız değil” dedi.

İlgili Konular: #fransa #Emmanuel Macron #İsrail saldırısı

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