İsrail gazetesi: 'Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:56

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:56

İsrail'in önden gelen gazetelerinden Yediot Ahronot, İsrailli siyasi ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde Gazze'ye kara harekatı yaklaşırken Hamas'ın elindeki İsrailli tutuklular konusunda çıkmaza girildiğini ve "hükümetin temel konularda anlaşmaya varmakta zorlandığını" yazdı.

Haberde, "Başbakan Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarından İsrailli üst düzey askeri yetkililerin sorumlu olduğuna inanıyor ve onlara kızgın olduğu söyleniyor" ifadesi yer aldı.

Hamas'ın 20 Ekim'de 2 ABD'li esiri serbest bırakmasının ardından, ABD'nin, diğer esirler konusunda da ilerleme kaydedilebilmesini istediği belirtilen haberde, bu nedenle Gazze'ye yönelik kara harekatının ertelenmesi için ABD yönetiminin İsrail'e baskı yaptığı ifade edildi.

Gazetenin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, "rehine meselesiyle ilgilenmenin, kara harekatı dahil olmak üzere diğer tüm eylemlerden öncelikli olduğuna" inanıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin dün yaptığı açıklamasındaki, "Siyasi iradenin kararı doğrultusunda bir sonraki aşamaya (kara harekatı) geçeceğiz" ifadelerine işaret edilen haberde, "Bu, İsrail ordusundaki üst düzey yetkililerin, karar verme sorumluluğunu hükümete, özellikle de Başbakan'a devretme yoludur" değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde ayrıca, "kara harekatının zamanlaması konusundaki tartışma bir yana, Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizinin ortaya çıktığına" dikkat çekilerek, bu krizin, "7 Ekim'de İsrail'e verilen büyük zarara ek başka bir zarar oluşturduğu" ifade edildi.

"TOPLUMDA BİRLİK VAR, ANCAK HÜKÜMET VE ORDUNUN TEPESİNDE DURUM FARKLI"

İsrail'in "etkili bir yönetime sahip olmadığı" kaydedilen haberde, şu tespitler paylaşıldı:

"Bu (kriz), savaşa odaklanmayı ve karar almayı zorlaştırıyor. İsrail'in artık, misyonuna odaklanmış etkili bir liderliğe ihtiyacı var. Siyasi ve askeri yetkililerin ifadelerine göre, hükümet, gündemdeki temel konulara ilişkin mutabakata varılacak kararlar almakta zorluk yaşıyor. Geçen hafta Netanyahu, İsrail ordusu ve Savunma Bakanı (Yoav) Gallant'ın tavsiyesine rağmen, kuzeyde (Lübnan sınırı) caydırıcı bir harekat yapılması kararını engelledi. Ancak Netanyahu bu iddiayı yalanladı. Tartışmanın merkezinde, ABD’nin İsrail'den, Lübnan'a yönelik caydırıcı bir saldırıdan kaçınmasını talep etmesi yer alıyordu. Amerikalılar talebe cömert bir askeri yardım paketi eklediler; Lübnan açıklarına iki uçak gemisi yerleştirildi ve Hizbullah'ın savaşı başlatması halinde İsrail ordusunu destekleme taahhüdünü verildi"

Haberde ayrıca, "Gazze'deki savaş İsrail toplumunda geniş bir fikir birliği oluşturdu ancak hükümet ve ordunun tepesinde durum farklı. yorumu yer aldı.

Öte yandan, Haaretz gazetesi de dünkü haberinde, "Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını tahmin edememenin sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu orduya yüklemeye çalışıyor" eleştirisine yer verilmişti.