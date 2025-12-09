İsrail, Gazze sınırındaki ABD üssünü gözetlemekle suçlanıyor

Gazze’de ateşkes sürerken, bölgede faaliyet gösteren uluslararası aktörlerin güvenliği ve gizliliği tartışma konusu hâline geldi. İsrail’in, Gazze sınırına yakın konumdaki Amerikan sivil-askerî koordinasyon merkezini hedef alan gözetleme faaliyetleri yürüttüğüne dair iddialar, Washington ile Tel Aviv arasında yeni bir gerilim hattı oluşturdu.

Guardian'da yer alan bir habere göre, konuya hâkim kaynaklar, İsrailli ajanların, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra yabancı uzmanlar ile insani yardım kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu ABD üssünde geniş kapsamlı gözetleme faaliyetleri yürüttüğünü aktardı.

Bu durumun, merkez komutanı ABD’li Korgeneral Patrick Frank’i harekete geçirdiği, Frank’in İsrailli muhatabını çağırarak 'kayıtların durdurulması gerektiğini' açıkça ilettiği, söz konusu bilgilerin The Guardian tarafından yayımlandığı belirtildi.

Diğer ülkelerden gelen personel ve ziyaretçilerin de merkezin içinde İsrail tarafından görüntü ve ses kaydı yapıldığına dair kaygı taşıdığı; bazılarına hassas bilgiler paylaşmamaları yönünde uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

"AMERİKALILAR BİZİ DİNLEMELİ"

Birçok diplomat ve yardım görevlisi, merkezin uluslararası bir yetki çerçevesi olmadan çalıştığına, askerî ve insani faaliyetleri aynı yapıda topladığına ve hiçbir Filistinli temsilciye yer vermediğine dikkat çekti. Bu durumun uluslararası hukuk açısından risk taşıdığı belirtiliyor.

Buna karşın çalışanlar, merkezin dışlanması hâlinde Gazze’nin geleceğinin tamamen İsrail ile bölgeyi yeterince tanımayan yeni ABD askerî planlamacılarının inisiyatifine bırakılacağı endişesini de dile getiriyor.

Bir yetkili, durumu şöyle özetledi:

Ne kadar zaman ve enerji harcamamız gerektiğini bilmiyoruz, ama Amerikalıların bizi dinlemesi gerekiyor.

İSRAİL'DEN SERT YANIT

ABD ordusu iddialarla ilgili yorum yapmayı reddederken, İsrail ordusu suçlamaları kesin şekilde yalanladı. Yapılan açıklamada, toplantıların “profesyonel protokoller çerçevesinde ve şeffaf biçimde kayıt altına alındığı” belirtildi.

İsrail ordu yetkilileri, “İsrail ordusunun, aktif katılımcısı olduğu toplantılarda ortaklarından istihbarat topladığı iddiası tamamen saçmadır” ifadelerini kullandı.

ÜSSÜN KONUMU VE GÖREVİ

CMCC, Kiryat Gat sanayi bölgesinde, Gazze sınırına yaklaşık 20 kilometre mesafede çok katlı bir binada faaliyet gösteriyor. Bina, geçmişte Gazze’ye insani yardım sağlayan bir kuruluş tarafından kullanılıyor; o kuruluşun bazı dağıtım noktaları, aylar önce yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği ölüm tuzaklarına dönüşmüştü.

Merkezde İsrail ve ABD personeli için ayrı katlar, müttefik ülkeler için ofisler bulunuyor. Geniş ana salon, penceresiz bir yapıda, yapay çimle kaplı alanlar ve beyaz panellerle bölünmüş gayriresmî toplantı noktaları içeriyor. Burada askerler, diplomatlar ve yardım çalışanları bir arada çalışıyor.

Üs, Ekim 2025’te ateşkesi izlemek, yardımları koordine etmek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze’de barışı sağlamaya yönelik 20 maddelik planı doğrultusunda bölgenin geleceğine ilişkin yol haritası hazırlamak amacıyla kuruldu. Üstteki Amerikan askerleri ayrıca Gazze’ye insani yardım akışını artırmakla görevlendirildi.