İsrail: Gazze sınırındaki birliklerin saldırıdan 2 gün önce Batı Şeria'ya nakledilmesi araştırılacak

Yayınlanma: 05.12.2023 - 08:26

Güncelleme: 05.12.2023 - 08:42

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’yi işgaline işaret ederek İsrail ordusunun "Gazze’de Hamas’ın ağırlık merkezlerine yönelik kara saldırılarını genişleteceğini" söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, görevi Gazze Tümeni’ne takviye destek vermek olan komando birliklerinin, Hamas'ın saldırısından 2 gün önce Gazze sınırından Batı Şeria’nın kuzeyine nakledilmesinin araştırılacağını ifade etti.

Birliklerin sevkiyatının "halktan gizlenmediğini" söyleyen Hagari, söz konusu birliklerin konuşlandırılmasının normal şartlarda sürdürüldüğünü ve 7 Ekim’den önce de birliklerin "her hafta sonu olduğu gibi tahminlere göre hareket ettiklerini" belirtti.

Hagari, "7 Ekim’de olanların tam hikayesi ve her şey, yapacağımız detaylı soruşturmada ele alınacak." dedi.

SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899’a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 259 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.