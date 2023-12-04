Son dakika... İsrail Gazze'de iki okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail savaş uçakları ile topçuları, abluka altındaki Gazze'de bulunan iki okula peş peşe saldırı düzenledi. Bombardımanlar sonucu en az 50 an kaybının olduğu, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 19:06
Son dakika... İsrail Gazze'de iki okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail hava saldırıları ve topçu atışları, Gazze'nin Derec semtinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şehit Esad Saftavi Okulu ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Salahaddin Okulu'nu hedef aldı.

İki okula düzenlenen saldırılarda ölen 50 Filistinliden birçoğunun cenazesi ile yaralı yüzlerce sivil bölgeye yakın olan Zeytun Mahallesi'ndeki Baptist Hastanesine getirildi.

Haberde, sivil savunma ekiplerinin, bölgeye yoğun topçu atışlarının devam etmesi sebebiyle okullara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığı ifade edildi.

Söz konusu iki okulun sığınma merkezlerinin bakım ve giderlerinin Cezayir el-Bereket Cemiyeti tarafından karşılandığı kaydedildi.


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