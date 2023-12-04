İsrail Gazze'de adliye binasını vurdu

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:59
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İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz ay ele geçirdikleri adliye binasını bugün patlayıcı yerleştirerek kontrollü olarak patlattı.

Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi.


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