Biden ile Netanyahu arasında kritik görüşme

Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:16

Güncelleme: 14.04.2024 - 09:16

İran'ın, baslistik füze ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırması tüm dünyanın ilgisini yeniden Ortadoğu'ya çevirirken, ABD'nin krize dair tutumu ve "İran'a yönelik geniş kapsamlı bir askeri harekata girişip girişmeyeceği" herkesçe merak ediliyor.

Al Cezire'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında yapılan 25 dakikalık telefon görüşmesinde bu konu masaya yatırıldı.

İsrail'in "ABD'ye, atacağı adımların istişare içinde atılacağına dair güvence verdiği ve herhangi bir askeri eylem öncesinde ABD'yi uyaracağı" da gelen haberler arasında. Öte yandan Biden'ın da Netanyahu'ya, "İran'a karşı herhangi bir saldırı eylemine katılmayacakları" mesajını ilettiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin İran ile daha fazla çatışma istemediğini açıkladı. Bu sözler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından da yinelendi. Ancak ABD'nin, İsrail ve bölgedeki kendi personelini savunmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere yaklaşık 290 füze ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını bildirdi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.

İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da bireysel olarak füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.

Haberde, (yapılan saldırılarda) İsrail'e herhangi bir seyir füzesinin ulaşmadığı, isabet eden balistik füzelerin ise altyapıya hafif hasarlar verdiği kaydedildi.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.