İsrail güçleri Kudüs Hastanesi'ne ateş açtı: 1 kişi öldü

Yayınlanma: 10.11.2023 - 18:03

Güncelleme: 10.11.2023 - 18:03

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne ateş açması sonucu ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu Kudüs Hastanesi'ne sığınanlardan yaralananlar oldu. Hastane çevresinde yoğun çatışmaların sürdüğü bildirildi. Reuters haber ajansı ise Filistin Kızılayı'na dayandırdığı haberinde, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin yaralandığını aktardı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL GÜNEYE GİDEN SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Öte yandan, Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananların olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, Gazze Vadisi yakınlarında Gazze Şeridi'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var" denildi. Reuters'ın Hamas'a yakın medyadan aktardığına göre, İsrail'in saldırısında en az üç Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin güneye tahliye edilmesi çağrısı yapmış ve yerinden edilenlerin geçişi için 'güvenlik koridorları' bulunduğunu öne sürmüştü. Filistinli yetkililer ise Gazze Şeridi'nde güvenlik koridoru veya güvenli bir alanın bulunmadığını, İsrail ordusunun siviller ve hastaneler dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü duyurmuştu.