İsrail güçleri, Refah'ta düzenlediği saldırılarda 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 15:00
İsrail güçleri, Refah'ta düzenlediği saldırılarda 5 Filistinliyi öldürdü
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Refah'taki Kuveyt Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Refah kentine yönelik son 24 saatteki bombardımanları sonucu ölen 5 kişinin cenazeleri ile yaralanan 11 kişi hastaneye getirildi.

İsrail savaş uçaklarının Kuveyt Hastanesi yakınını hedef aldığı saldırıda 3 ev tamamen yıkıldı.

İsrail'in, Refah'ın doğusundaki bölgelere sabah saatlerinden itibaren yoğun topçu saldırıları sürerken, İsrail donanmasına ait botlar da Refah kenti sahilindeki bölgelere ateş açtı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.


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