Rusya: İsrail ile ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor" dedi.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 14:29
Rusya: İsrail ile ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelliyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Şanhgay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar toplantısında Orta Doğu’daki durumu ele aldıklarını aktaran Lavrov, Filistin devletinin oluşturulmasının önemine işaret etti.

Lavrov, "Filistin devleti kurulmadan Avrasya'nın bu bölgesinde güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığı yönünde ortak görüşe vardık. Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor" diye konuştu.

"BATI, AVRASYA'YI KONTROL ALTINA ALMAYA ÇAILIŞYOR"

Lavrov, Batı’nın Avrasya'ya yönelik siyasetine ilişkin, "ABD liderliğindeki Batı, Avrasya’nın tamamını kontrol altına almaya çalışıyor. NATO ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, yapılarını Asya’da entegre etmeye ve bölge ülkelerini kendilerine tabi kılmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansını değerlendiren Lavrov, bu konferansın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ültimatom niteliğindeki barış formulünü ele almak için düzenlendiğini belirterek, "Batı'nın, Rusya Federasyonu'na ültimatom koymak için ülkeleri Ukrayna konulu konferansa çekme çabaları saçma" diye konuştu.

Kore Yarımadası'ndaki duruma da değinen Lavrov, ABD ve müttefiklerinin buradaki durumu bozmaya çalıştığını söyledi.


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