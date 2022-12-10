İsrail güçleri son 3 haftada 20 Filistinliyi öldürdü

10 Aralık 2022 Cumartesi, 14:45

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında, son 3 haftada 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin merkezli Quds News'te yer alan habere göre, İsrail güçleri son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı. İşgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılar nedeniyle bölgede tansiyon da tırmanıyor.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık Filistinlilerin yaşadığı mahallelere düzenlediği ölüm ya da yaralanmalarla sonuçlanan bu baskınları bölgede gerginliğe yol açıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık'ta, sene başından bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinli sayısının; 52'si Gazze'de, 165'i Batı Şeria'da olmak üzere 217'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali de 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlara tepki göstermiş ve bunun bölgeyi yeni bir şiddet sarmalına sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından aynı gün yapılan açıklamada ise Filistin halkını hedef alan ve artışa geçen şiddet olayları karşısında derin endişe duyulduğu vurgulanırken, "Bu yıl, 200'den fazla şehitle, son yıllardaki en yüksek Filistinli şehit sayısına tanık olundu" ifadelerine yer verilmişti.