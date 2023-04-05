İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya üst üste baskın

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gece yarısı şiddet kullanarak düzenlediği baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi.

AA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 08:17
İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya üst üste baskın
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İsrail polisleri, Mescid-i Aksa’da sabah namazının kılınmasının ardından tekbir getirerek İsrail’i protesto eden gruplara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti.

İsrail güçleri, müdahale ettiği gruptan en az iki kişiyi gözaltına aldı.

Bu gece, Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi savaş alanına çevirmişti.

Baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.


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