İran, Şam saldırısından dolayı İsrail'e karşılık verileceğini bildirdi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 08:02

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 08:02

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in 31 Mart gecesi düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı askerlere ilişkin açıklamada bulundu.

Kenani, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını devam ettirmesini, bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak değerlendirerek, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden "yüksek rütbeli bu askerlerin kanının boşa gitmediği" söyleyen Kenani, "İran bu tür saldırı ve canice eylemlerin siyasi ve hukuki takibinin yanı sıra sahte İsrail rejiminin devlet terörüne uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkını saklı tutar" ifadelerini kullandı.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN TEPKİ

Diğer yandan, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam kırsalına cuma günü düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail saldırılarına karşılık verileceği belirtilerek, "Şüphesiz işgalci ve katil Siyonist rejimin bu cinayetleri, karşılıksız kalmayacak. Bu saldırılarda hayatını kaybeden Mikdad Mehkani ve Milad Haydari'nin ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının desteklediği terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Suriye, 31 Mart'ta Şam'daki bazı noktaların İsrail tarafından hedef alındığını açıklamıştı.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Binbaşı Milad Haydari ile Yüzbaşı Mikdad Mehkani'nin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye'ye ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.