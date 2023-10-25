İsrail, 'Hamas’a destek verdiği' iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest bıraktı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 18:11

Güncelleme: 25.10.2023 - 19:02

Maariv gazetesinin haberine göre, Nasıra Bölge Mahkemesinde Hakim Arafat Taha, İsrail polisinin oyuncu Abd el-Hadi'nin gözaltı süresini uzatılması kararını bozarak, ev hapsine hükmetti.

Karar metninde bu "hassas" dönemde yaptığı paylaşımların "öfke ve hayal kırıklığına yol açmasına rağmen, Abd el-Hadi'nin 'sabıkası bulunmadığı ve normal bir hayat sürdüğüne' işaret eden Hakim, "paylaşımlarının suç teşkil edeceğinin şüpheli olduğu" değerlendirmesini yaptı.

AŞIRI SAĞCI SİYASETÇİDEN HAKİME TEPKİ

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda, Maisa Abd el-Hadi'nin gözaltına alındığında, İsrail bayrağı önünde elleri önden plastik kelepçeli fotoğrafını paylaştı.

Sicilinde "ırkçı ve nefreti kışkırtan söylemi nedeniyle" sabıkası bulunan Ben-Gvir, oyuncunun serbest bırakılmasına hükmeden Filistin asıllı İsrail vatandaşı Hakim Arafat Taha için "içimizdeki düşmanlar" ifadesini kullandı.

Oyuncu Maisa Abd el-Hadi, sosyal medyada "Hamas'a destek veren" paylaşımları suçlamasıyla dün gözaltına alınmıştı.

İsrail vatandaşı Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi, Gazze Şeridi sınırında "Hamas'a bağlı güçlerin bir buldozerle İsrail'in güvenlik duvarını aştığı" görüntüyü Berlin Duvarı'nın yıkılmasına gönderme yaparak, İngilizce "Hadi gidelim, Berlin tarzı" ifadeleriyle paylaşmıştı.

İsrail polisi, benzer şekilde 17 Ekim'de de Nasıra'da İsrail vatandaşı Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine'yi sosyal medyada "Hamas'ı desteklediği ve İsrail karşıtı paylaşımlar yaptığı" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Ben-Gvir bakanlığa gelmesinin ardından içinde savcılar, polis birlikleri, siber uzmanların yer aldığı sosyal medya paylaşımlarını inceleyen bir "görev gücü" kurmuştu.

Söz konusu görev gücünün, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırı başlattığı 7 Ekim'den sonra 210 dosyayı incelediği ve bunlardan 70'i hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi.