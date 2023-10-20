Instagram Filistinlilere terörist dedi: Şirket özür diledi

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da Arap kullanıcıların profillerinde Arapça 'Filistin' ve 'Elhamdülillah' kelimeleri yazdığında otomatik olarak 'Filistinli teröristler özgürlük için savaşıyor' ifadesine çeviriyordu. Şirket bu durumun yanlışlık olduğunu söyledi ve özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:52
Instagram Filistinlilere terörist dedi: Şirket özür diledi
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Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun üzerinden on dört gün geçti. Savaşın şiddeti her geçen gün artarken, can kayıpları da artıyor. Meta'nın sahip olduğu sosyal medya platformu, Instagram kullanıcıların biyografilerinde Arapça 'Palestinian, Elhamdülillah' ve Filistin bayrağı yer alıyorsa İngilizceye çevirdiğinde 'Alhamdulillah. Filistinli teröristler özgürlük için savaşıyor' şeklinde bir ifade yer alıyordu. 

Meta bu durumdan dolayı bir özür mesajı yayınlayarak Instagram'daki yaşanan olayın bir çeviri hatası olduğunu vurguladı. Meta sözcüsü The Guardian'a verdiği röportajda: 'Bazı ürünlerimizdeki uygunsuz Arapça çeviri sorununu çözdük. Bu durum için içtenlikle özür dileriz.'

BİR TİKTOK KULLANICISI FARK ETMİŞTİ

Konu ilk olarak bu hafta başında YtKingKhan adlı bir TikTok kullanıcısı tarafından gündeme getirilmiş, kullanıcı Filistinlilerin paylaşımlarının susturulduğunu ve sansürlendiğini vurgulayarak, bu tür hataların nasıl olabileceğini sorgulamış ve "Anlamıyorum, söyleyecek sözüm yok Onları bulamıyorum, lütfen bana bunun bir şaka olduğunu söyleyin" demişti.


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