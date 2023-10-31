İsrail, Hamas'ın bir komutanına suikast düzenledi

Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:46

Güncelleme: 31.10.2023 - 14:46

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savaş uçakları, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) istihbaratına dayanarak, Hamas'ın Beyt Lahiya Taburu komutanı Nessim Ebu Acina'yı tasfiye etti" ifadelerine yer verildi.

Ebu Acina'nın geçmişte Hamas'ın "hava kuvvetlerin komutanı" olarak görev yaptığı, insansız hava araçları ve planör yeteneklerinin geliştirilmesinde rol oynadığı iddia edilen açıklamada, Ebu Acina'nın 7 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki yerleşimlere "savaşçı" gönderdiği ileri sürüldü.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinlilerle çatışmalara girdiği belirtilen açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin "düşman hedeflerini vurmaya ve altyapısını yok etmeye devam ettiği ve son 24 saat içinde yaklaşık 300 hedefe saldırı düzenlendiği" kaydedildi.

Hamas, henüz söz konusu duruma ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehine sayısının 240 olduğunu" açıkladı.