'İsrail hepimizin kirli işlerini yapıyor' demişti: Almanya Başbakanı Merz hakkında suç duyurusu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında, "İsrail'in
hepimiz için yaptığı kirli iş" ifadesini kullanarak Alman anayasasına
aykırı hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Aralarında sanatçı Dieter Hallervorden, yazar Albrecht
Müller ve eski milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda ismin yaptığı ortak
açıklamada, "Bizler Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında suç
duyurusunda bulunuyoruz. Merz, Almanya Anayasası'nın özellikle 9, 25 ve 26.
maddelerini ihlal etmiştir" ifadesi kullanıldı.
İSRAİL GÜZELLEMESİ YAPMIŞTI
Başbakan olmadan önce dünyanın en büyük silah yatırımcısı BlackRock'un
yönetim kurulu başkanı olan Merz'in, 17 Haziran 2025'te Kanada'da düzenlenen
G-7 Zirvesi sırasında İsrail'in İran'a karşı uluslararası hukuka aykırı
saldırılarını "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı pis iş" sözleriyle
güzel göstermeye çalıştığı belirtildi.
İsrail'in saldırılarını övmenin BM Şartı'na açıkça aykırı
olduğuna işaret edilen açıklamada, Federal Başsavcı ve Berlin Savcılığı'ndan
Federal Şansölye aleyhine cezai işlem başlatılması talep edildi.
NAZİ TERMİNOLOJİSİ KULLANDI
Şansölye'nin İsrail'in saldırılarını övmesinin ulusal ve
uluslararası hukuka aykırı olmakla kalmayıp, Nazi terminolojisi kullanılarak da
yapıldığına işaret edilen açıklamada, 1942 Nazi subayı August Haefner'in, Babi
Yar'daki toplama kampında 34 bin Yahudi'nin toplu infazını, aynı "pis
iş" kelimesiyle haklı göstermeye çalıştığı kaydedildi.
Suç duyurusuna imza atanlar arasında kabare sanatçısı Uwe
Steimle, müzisyen Diether Dehm, girişimci Klaus Dieter Böhm, yayıncı Matthias
Oehme, ses sanatçısı Alexa Rodrian, edebiyatçı Jenny Farrell, heykeltraş Uli
Barnickel, gazeteci yazar Patrik Baab, eski milletvekili Andrej Hunko ve Avrupa
Parlamentosu milletvekili Michael von der Schulenburg gibi isimler bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Şansölye Merz G7 Zirvesi için bulunduğu Kanada'da ZDF televizyonu
muhabirinin İsraillilerin bu kirli işi yapmasının çok cazip olup olmadığını
sorması üzerine "Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in
hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla
rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile 7 Ekim'de
İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı.
Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada
yaptığı kirli iş" demişti.