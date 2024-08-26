İsrail hükümetinde 'Mescid-i Aksa' krizi: 'Gereksiz ve pervasızca'

Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:21

Güncelleme: 26.08.2024 - 13:21

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandal açıklamalarına devam ediyor.

İsrail Ordu Radyosu’nda Mescid-i Aksa ile ilgili açıklamalarda bulunan Ben-Gvir’in “Mescid-i Aksa yerleşkesinde Yahudilerin yasal olarak ibadet edebileceğini ve orada bir sinagog inşa edeceğini” söylemesinin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi açıklama yaptı.

Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasında “Mescid’i Aksa’da sadece Müslümanların ibadet etmesine izin veren” tarihi statükoda bir değişikliğin olmadığı aktarıldı.

Öte yandan Filistin Haber Ajansı (WAFA), Ben-Gvir’in açıklamasının ardından İsrailli yerleşimcilerin polis koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini bildirdi.

Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz yaptığı açıklamada, Ben-Gvir’e tepki göstererek, “Bazılarının provokatif ve sorumsuz söylemlerine rağmen İsrail bu tarihi statüyü korumaya kararlıdır ve bunu değiştirmeye de niyeti yoktur. Kutsal mekanda ibadet özgürlüğü her zaman güvence altında olacaktır” dedi.

Gantz, “Siyasi barış karşılığında sorumsuz bir kundakçının bizi uçuruma sürüklemesine izin veren Başbakandan kimsenin bir beklentisi yok. Burada kınamalar ve güzel sözler yeterli olmayacak ve tarih sizi bu tehlikeli yolculuğun parçası olduğunuz için yargılayacaktır” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, Ben Gvir’in Mescid-i Aksa’da Yahudi ibadetine izin verilmesi talimatını gündeme getirerek İsrail’i tehlikeye attığını belirtti.

Bunun uzun süredir devam eden statüko anlaşmasını bozacağını belirten Gallant, Müslüman dünyasında büyük bir öfkeye yol açacağını söyledi.

Gallant, Ben Gvir’i koalisyon hükümetinde tutmanın İsrail’e zarar vereceğini ifade ederek, “Statükonun altını oymak tehlikeli, gereksiz ve pervasızca” açıklamasını yaptı.