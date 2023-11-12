Şifa Hastanesi'nin iletişimi tamamen koptu

Yayınlanma: 12.11.2023 - 12:27

Güncelleme: 12.11.2023 - 12:32

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 37’nci güne girildi. Bölgeyi havadan, karadan ve denizden yoğun bombardıman altına alan İsrail ordusunun hastanelere ve çevresine düzenlediği saldırılar da artarak devam ediyor.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi’ndeki bağlantıları ile iletişimlerinin tamamen koptuğu belirtildi.

Örgütün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Hastanenin tekrarlanan saldırılara maruz kaldığına dair korkunç raporlar ortaya çıkıyor. Bağlantılarımızın on binlerce yerinden edilmiş insanla birlikte bölgeden kaçtığını varsayıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"ENDİŞE VERİCİ VE KORKUTUCU"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi’nde durumun son derece endişe verici ve korkutucu olduğunu belirterek, “Hastaneden kaçanların bazılarının vurulduğu, yaralandığı ve öldürüldüğü haberlerini alıyoruz” dedi.

Alınan son raporların, hastanenin İsrail tanklarıyla kuşatıldığı yönünde olduğunu aktaran Ghebreyesus, “DSÖ; sağlık çalışanlarının, yaşam desteğindeki bebeklerin, hastanede kalan binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin, yüzlerce hasta ve yaralının güvenliği konusunda ciddi endişe duymaktadır” açıklamasını yaptı.

Hayat kurtarmanın ve korkunç düzeydeki acıları azaltmanın tek yolunun Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "DSÖ ayrıca, kritik düzeyde olan yaralı ve hastaların sürekli, düzenli, engelsiz ve güvenli bir şekilde tahliyesi için çağrıda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

İKİ BEBEK KÜVOZDE ÖLDÜ

Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, “Şifa Hastanesi’nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede” ifadeleri kullanıldı.

İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar, “Elektrik kesintisi nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinin çalışmayı durdurduğunu söyleyebiliriz. Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti. Diğer 37 prematüre bebeğin ise hayatı büyük tehlikede” dedi.

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Youssef Abu Alreesh bugün, “Tüm dünyayı, tüm jeneratörlerin kapalı, tüm güç kaynaklarının devre dışı olduğu konusunda uyardığımız bir an. Kuvözde 39 yeni doğan bebeğimiz, o bebekler ölümle mücadele ediyor” açıklamasını yapmıştı.