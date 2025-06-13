İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarında hangi nükleer tesisler etkilendi?

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran’daki üç önemli nükleer tesisin İsrail’in son hava saldırısından etkilenmediğini duyurdu.

Kurumun açıklamasına göre, Fordow, İsfahan ve Buşehr tesisleri zarar görmedi. IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin İranlı yetkililerle temas halinde olduğu bildirildi.

İran’ın en büyük nükleer tesisi olan Natanz’ın ise saldırıda hedef alındığı doğrulandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tesisten yükselen yoğun dumanlar dikkat çekerken, IAEA şu ana kadar radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlenmediğini açıkladı.





Fordow ve Natanz tesisleri, İran’ın olası askeri saldırılara karşı özel olarak yer altına inşa ettiği tesisler arasında yer alıyor.

Fordow, Kum kentine yaklaşık 30 kilometre mesafede, Natanz ise başkent Tahran’ın yaklaşık 240 kilometre güneyinde bulunuyor.

CNN’e konuşan askeri uzmanlar, İran’ın yıllar boyunca bu tesisleri askeri saldırılara karşı dayanıklı hale getirdiğini vurguluyor.

Tesislerde kullanılan özel betonların yanı sıra, bazı yer altı bölümlerin 90 derece dönüş yapan tünellerle bağlantılı olduğu, bu durumun operasyonları daha da zorlaştırdığı belirtiliyor.

İRAN HASARI DOĞRULADI

İran Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın ana nükleer zenginleştirme tesisi Natanz'ın İsrail'in saldırısında hasar gördüğünü açıkladı.

Kurum, kompleksin yer üstü ve yer altı tesislerine sahip olduğunu ve nelerin zarar gördüğünün belirsiz olduğunu ancak herhangi bir can kaybının bildirilmediğini söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behrouz Kamalvandi, Natanz'daki hasara ilişkin bir tahmininin olmadığını, ancak hasarın çoğunun yüzeyde olduğunu söyledi.

Natanz, nükleer enerji için uranyum zenginleştirmede kullanılan binlerce santrifüje ev sahipliği yapıyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi.