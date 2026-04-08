İsrail'in Lübnan'a saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği durduruldu

İran donanmasının, Hürmüz Boğazı üzerinden izinsiz geçiş yapmaya çalışan gemileri hedef alacağı yönünde tehditte bulunduğu iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre, uluslararası nakliye kaynaklarına göre yayılan mesajda, “Denize girmeye çalışan her gemi hedef alınacak ve imha edilecek” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’ndaki petrol tankeri trafiğinin durduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu savundu.

Öte yandan, Reuters’a konuşan ve ABD ile yürütülen temaslarda yer aldığı belirtilen üst düzey bir İranlı yetkili, boğazın henüz tam anlamıyla açık olmadığını ifade etti.

Yetkili, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yarın ya da Cuma günü, ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan görüşmeler öncesinde “sınırlı ve kontrollü” şekilde açabileceğini dile getirdi.

İRANLI YETKİLİ: 'LÜBNAN'A SALDIRILAR DEVAM EDERSE ANLAŞMADAN ÇEKİLECEĞİZ'

İranlı yetkili, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını belirterek, İsrail'in Lübnan'da ihlallerinin devam etmesi halinde Tahran'ın Washington ile yapılan ateşkesten çekileceğini bildirdi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

ABD'nin Lübnan dahil tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kabul ettiğini söyleyen İranlı yetkili, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim (İsrail) buna rağmen sabahtan bu yana ateşkesi açıkça ihlal ederek Lübnan'a karşı acımasız saldırılar düzenledi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederek ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürse İran, anlaşmadan çekilecektir."

İranlı yetkili, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık vermek için hedefler belirlediklerini savunarak, ABD'nin İsrail'i durduramaması halinde ona istisnai olarak yardım edebileceklerini söyledi.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL’İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İran'ın Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir askeri yetkili, Lübnan'a saldırılarıyla geçici ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı caydırıcı saldırılara hazırlandıklarını bildirdi.

ABD ve İran arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan ilk gemiler geçti.

