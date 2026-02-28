İsrail'in suikast listesi ortaya çıktı… 'Hamaney dahil...'

İsrail kamu yayıncısının aktardığına göre, İran’ın başkentindeki hedefler arasında İstihbarat Bakanlığı gibi egemenlik sembolü kurumlar ile İran lideri Ali Hamaney’in ofisi de yer aldı.

Tahran'da hedef alındığı iddia edilen Hamaney'in yerleşkesinin uydu görüntüsünü

Saldırılar hükümet binalarını da kapsarken, üst düzey İranlı yöneticilere yönelik suikast girişimleri olduğu bildirildi.

Hedef alınan bölgeler arasında, cumhurbaşkanlığı ofisinin ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bulunduğu 'Pastur' bölgesi ile liderlik konutu ve Uzmanlar Meclisi çevresi de yer aldı.

İsrailli bir yetkili, İran yönetimindeki önde gelen isimlerin yaralanmış olabileceğine dair işaretler bulunduğunu söyledi.

İsrail kaynakları, Hamaney’in hedef alınmış olabileceğini dışlamazken, İran rejiminin tüm liderlerinin (Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dahil) saldırıların hedefi olduğunu öne sürdü.

Buna karşılık bir İranlı yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, “Hamaney Tahran’da değil, güvenli bir yere nakledildi” dedi. İranlı kaynaklar, Pezeşkiyan’ın da güvende olduğunu bildirdi.

Ancak bir İranlı kaynak, ABD-İsrail saldırılarında Devrim Muhafızları’ndan bazı komutanlar ile siyasi yetkililerin öldürüldüğünü aktardı.

ÖNCEDEN PLANLANDI

İsrailli bir savunma yetkilisi, operasyonun aylar öncesinden planlandığını ve tarihinin haftalar önce belirlendiğini açıkladı.

Aynı yetkili, Reuters’a konuşarak operasyonun ABD ile koordineli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

İsrail kaynakları, saldırıların ilk aşamasının dört gün süreceğini ve bunun geçen yaz (Temmuz 2025) yürütülen 12 günlük savaşın devamı niteliğinde olduğunu savundu.

İranlı bir yetkili ise ülkesinin karşılık vermeye hazırlandığını ve yanıtın 'güçlü ve ezici' olacağını söyledi.

Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam (cuma) İran’ın nükleer müzakerelerdeki tutumundan memnun olmadığını açıklamasının ardından geldi. Trump, İran topraklarında herhangi bir tür zenginleştirmeyi kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı.

Ayrıca dün dünyanın en büyük ABD uçak gemisi Gerald Ford İsrail’e ulaşırken, Abraham Lincoln uçak gemisi de Umman Denizi’nde konuşlu bulunuyor.