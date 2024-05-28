ABD'den Refah açıklaması: Görüntüler içler acısı

Beyaz Saray, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş sivillerin kampına düzenlediği saldırıyı, "Refah'ta İsrail ordusunun dün gece onlarca masum Filistinliyi öldüren hava saldırısının ardından ortaya çıkan yıkıcı görüntüler içler acısı" şeklinde değerlendirdi.

AA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:18
ABD'den Refah açıklaması: Görüntüler içler acısı
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İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına ilişkin AA muhabirinin sorusuna yanıt veren ve adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, saldırıda sivillerin hayatlarını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

ABD'li sözcü, "Refah'ta İsrail ordusunun dün gece onlarca masum Filistinliyi öldüren hava saldırısının ardından ortaya çıkan yıkıcı görüntüler içler acısı" ifadesini kullandı.

İsrail'in Hamas'ın peşine düşme hakkına sahip olduğunu ve dün geceki saldırıda iki Hamas üyesinin de öldürüldüğünü kaydeden sözcü, "Ancak İsrail'in sivilleri korumak için mümkün olan her önlemi alması gerektiği konusunda açık ve net olduk. Olayla ilgili ne olduğunu anlamak üzere İsrail ordusu ve diğer ortaklarla aktif şekilde görüşüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.


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