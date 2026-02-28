İsrail–İran gerilimi enerjiye sıçradı: Gaz sahaları kapatıldı

İsrail, ABD ile birlikte İran’a yönelik düzenlenen saldırının ardından güvenlik gerekçesiyle bazı doğal gaz sahalarının faaliyetini geçici olarak durdurdu. Kararın, bölgede artan gerilim nedeniyle olası risklere karşı alındığı bildirildi.

İsrail Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kapatma kararının bir “güvenlik önlemi” olduğu belirtildi ancak hangi sahaların etkilendiği açıklanmadı. Karish sahasının işletmecisi Energean Plc ise kendilerine üretimi durdurmaları yönünde talimat verildiğini duyurdu.

Bu adım, geçen yıl İran’a yönelik saldırı ve ardından gelen karşılıkların ardından uygulanan önlemlerin benzeri olarak değerlendiriliyor.

İsrail, Haziran ayında da en büyük doğal gaz sahası Leviathan ile Karish’i kapatmış, bu durum özellikle gaz ithalatına bağımlı Mısır’ı etkilemişti.

Energean’ın ürettiği gaz yalnızca İsrail iç pazarına verilirken, ülkenin diğer iki büyük sahası Leviathan ve Tamar aynı zamanda ihracat da gerçekleştiriyor.

Söz konusu sahaları işleten Chevron Corp. ise olası üretim kesintilerine ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Uzmanlar, ABD-İsrail saldırıları ile İran’ın çeşitli ülkelerdeki Amerikan askeri üslerine yönelik misillemelerinin, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip bölgede daha geniş çaplı bir çatışma riskini artırdığına işaret ediyor.

MISIR'IN ENERJİ DENGESİ ETKİLENEBİLİR

Leviathan sahası, Mısır’a yılda yaklaşık 4,5 milyar metreküp gaz sevkiyatı için anlaşmalı durumda.

Geçen yıl imzalanan ve 2026-2040 döneminde toplam 130 milyar metreküp gaz gönderimini öngören 35 milyar dolarlık anlaşma nedeniyle Kahire’nin İsrail gazına bağımlılığının artması bekleniyor.

2024 yılında net doğal gaz ithalatçısı haline gelen Mısır, bu süreçte 2028’e kadar uzanan anlaşmalarla önemli miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı yaptı.

İsrail’den gaz akışının artması, gelecekte LNG ithalatını azaltabilecek bir unsur olarak görülüyor.

Öte yandan daha önce yaşanan üretim kesintileri, bu tedarik hattının kırılganlığını ortaya koymuştu.

Haziran ayındaki kesinti nedeniyle Mısır hükümeti, aralarında gübre üreticilerinin de bulunduğu bazı sanayi kollarına gaz tedarikini geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı.