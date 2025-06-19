İsrail, İran'ın fırlattığı füzeleri inceledi: Parça tesirli harp başlığına sahip

İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı, İran’ın bu sabah Tel Aviv ve çevresine fırlattığı balistik füzelerden en az birinin, parça tesirli harp başlığına sahip balistik füze olduğunu iddia etti.

Küme başlığın, yaklaşık 7 kilometre yükseklikte patlayarak yaklaşık 8 kilometrelik alana 20 küçük mühimmat yaydığı bildirildi.

Bu mühimmatların herhangi bir yönlendirici sistemi ya da itici gücü bulunmuyor; düşüş esnasında rasgele dağılarak yere iniyor.





BİR EVE İSABET ETTİ

Bu mühimmatlardan biri, Tel Aviv’in güneyindeki Azor kasabasında bir eve isabet etti.

Yetkililer, olayda ufak çaplı bir roket etkisine benzer hasar meydana geldiğini, can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Askeri kaynaklar, bu tür başlıkların tek bir noktaya değil, geniş alanlara yayılma riski taşıdığına dikkat çekerek, tehdidin diğer füze türlerine kıyasla daha geniş bir bölgeyi etkileyebileceğini vurguladı.





'FÜZE KALINTILARINA YAKLAŞMAYIN' ÇAĞRISI

İsrail ordusu, halka yönelik yaptığı uyarıda, yere düşen füze parçalarına veya mühimmat kalıntılarına kesinlikle yaklaşılmaması gerektiğini belirtti.

Bu parçaların patlama riski taşıdığı ve güvenlik güçlerine haber verilmeden yerinden oynatılmaması gerektiği hatırlatıldı.

İç Cephe Komutanlığı, küme bombası saldırılarına karşı sivil yönergelerde şimdilik bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

20 BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI, 4'Ü DOĞRUDAN İSABET ETTİ

İran, sabah saatlerinde İsrail’e toplamda yaklaşık 20 balistik füze fırlattı.

İsrail askeri kaynaklarına göre, bunlardan dördü doğrudan hedeflere isabet etti.

Füzelerin hedef aldığı yerler arasında Be’er Şeva’daki Soroka Hastanesi, Ramat Gan ve Holon’daki bazı binalar yer alıyor. Saldırılarda onlarca kişi yaralandı, birçok yapıda ağır hasar oluştu.