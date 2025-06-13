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İsrail, İran'ın Kirmanşah şehrine de saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var!

İsrail, İran'ın Kirmanşah şehrine de saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var!

13.06.2025 08:34:00
Güncellenme:
AA
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İsrail, İran'ın Kirmanşah şehrine de saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var!

İsrail'in, Tahran ve Tebriz'in ardından Kirmanşah şehrini de hedef aldığı bildirildi. Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 1 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; Kirmanşah'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.

KASRI ŞİRİN KENTİNDE 1 KİŞİ ÖLDÜ, 31 KİŞİ YARALANDI!

Öte yandan Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 1 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Kasrı Şirin Valisi Muhammed Şefii, konuya ilişkin bilgi verdi.

Saldırıda sivil alanların hedef alındığını belirten Şefii, "Ticari geçişler açısından önemli bir güzergah olan Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı. 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı" dedi.

İsrail, sabah saatlerinde İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

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