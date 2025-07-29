İsrail-İran savaşının perde arkası: 23 suikast girişimi engellendi

İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş sırasında ABD öncülüğünde yürütülen kapsamlı bir istihbarat operasyonunu çökerttiklerini duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, ABD’nin İsrail, bazı Avrupa ülkeleri, muhalif gruplar ve radikal örgütlerle işbirliği içinde İran’a karşı hibrit bir savaş yürüttüğü iddia edildi.

Bu savaş kapsamında casusluk faaliyetleri, siber saldırılar, psikolojik harekâtlar ve iç karışıklık yaratma girişimleri olduğu belirtildi.

23 SUİKAST GİRİŞİMİ, 13 SABOTAJ PLANI ENGELLENDİ

Bakanlık, İsrail’le yaşanan çatışmalar sırasında üst düzey İranlı yetkililere yönelik tam 23 suikast girişiminin engellendiğini, son aylarda da 13 ayrı sabotaj planının başarısızlığa uğratıldığını bildirdi.

Böylece toplamda 35 farklı güvenlik tehdidinin önüne geçildiği ifade edildi.

Ayrıca Mossad bağlantılı olduğu öne sürülen casus hücrelerin çökertildiği, Tahran, İsfahan, Huzistan, Kürdistan ve Batı Azerbaycan’da toplam 20 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İRAN’A SIZMAYA ÇALIŞAN 300 SAVAŞÇI YAKALANDI

İstihbarat Bakanlığı, İran’a sızmaya hazırlanan 300 yabancı savaşçının barındığı gizli bir üssün kapatıldığını da bildirdi.

Bu kişilerden bazılarının, İsrail destekli olduğu iddia edilen ayrılıkçı ‘Belucistan Birleşik Cephesi’ tarafından İran'a karşı devşirildiği öne sürüldü.

“YABANCI DESTEKLİ TEHDİT”

İran yönetimi, ülke içindeki ‘yıkıcı hücrelere’, siber operasyonlara ve sapkın olarak nitelediği dini hareketlere karşı da operasyonların yoğunlaştırıldığını belirtti.

Bu kapsamda Bahai inancına sahip topluluklar da hedef alındı ve ‘yabancı destekli tehdit’ olarak tanımlandı.