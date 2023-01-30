İsrail, İran'daki saldırı hakkında yorum yapmadı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 14:58

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 14:58

AA muhabirinin telefonda görüştüğü bir İsrail Ordu Sözcüsü, "Bu haberler hakkında yorumumuz yok, Batılı yayınlar hakkında yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrailli sözcü, konunun hassas olduğunu belirterek isminin açıklanmasını istemedi.

İran devlet televizyonu, önceki gece İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldiğini açıklamıştı.

İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) dünkü haberinde, ismi belirtilmeyen ABD'li bir yetkilinin, İran'ın İsfahan şehrinde insansız hava araçlarıyla (İHA) İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasının hedef alınmasında Washington yönetiminin hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladığı belirtilmişti.