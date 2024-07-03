İsrail’den gerilimi tırmandıracak karar: Son 30 yılın en büyük toprak işgali

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:30

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:34

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now’un (Şimdi Barış) internet sitesinde yer alan haberde, Yüksek Planlama Konseyinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni yasa dışı konutlar için hazırlık yaptığı belirtildi.

Yüksek Planlama Konseyi’nin işgal altındaki Batı Şeria’da 6 bin 16 yasa dışı konutun inşasını teşvik edeceği belirtilen haberde, Filistin topraklarındaki gaspı genişletmek için konseyin bugün ve yarın iki toplantı düzenleyeceği aktarıldı.

Haberde, konseyin şubat ayındaki toplantısında 3 bin 426 yasa dışı konutu onayladığı ve geçen yıl 12 bin 349 yasa dışı konutun teşvik edilmesiyle rekor yıl olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni Filistin topraklarını gasbederek burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söylemişti.

Smotrich, yakın zamanda Batı Şeria'da “önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını" iddia ederek Filistin topraklarının ilhak edilmesi ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de “yasallaştırma düşüncesi olduğunu” dile getirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.