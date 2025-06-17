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İsrail istihbaratından Tahran açıklaması: Sırada diğer bölgeler var

İsrail istihbaratından Tahran açıklaması: Sırada diğer bölgeler var

17.06.2025 12:24:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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İsrail istihbaratından Tahran açıklaması: Sırada diğer bölgeler var

İsrail Askerî İstihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder, İran’daki saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Binder, “Tahran’a giden yolu siz açtınız, şimdi İran’ın başka bölgelerine ilerleyeceğiz” dedi.

İsrail ordusunun (IDF) yaptığı resmi açıklamaya göre, Askerî İstihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder, bugün subaylara seslenerek İran’a yönelik operasyonların yeni aşamalara geçeceğini duyurdu.

Subaylara hitaben yaptığı konuşmada Binder, “İran Genelkurmayına yönelik saldırıyı mümkün kılan istihbaratı siz sağladınız. Tahran’a giden yolu siz açtınız. Yakında İran’ın diğer bölgelerinde de yeni adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

“HER CEPHEDE TEYAKKUZDAYIZ”

Binder konuşmasında sadece İran’a odaklanmadıklarını da vurguladı. 

Binder, “Sadece tek bir cephede savaşmıyoruz. İran’la çatışıyoruz ama aynı zamanda Gazze’deki rehinelerimize, cephedeki askerlerimize ve iç cephedeki sivil tehditlere de odaklanmış durumdayız” dedi.

İlgili Konular: #israil #İran