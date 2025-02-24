İsrail jetleri, tören üzerinde alçak uçuş yaptı: İran'dan yanıt gecikmedi!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 08:44

Güncelleme: 24.02.2025 - 08:44

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Beyrut'ta Nasrallah'a veda etmek için yüz binlerce kişiye katılmaktan gurur ve onur duyduğunu" belirtti.

İranlı Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başımızın hemen üzerinden geçen ve sadece yas tutmak için toplanan insanları korkutmak adına acınası bir girişimde bulunan İsrail jetlerinin Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğine kendi gözlerimle tanık oldum. Eğer bu bir terör eylemi değilse o zaman nedir?

Bu ihlal, yalnızca stadyumdaki insanları İsrail'e karşı daha güçlü ve daha yüksek sesle haykırmaya teşvik etti. İsrailliler asla ders almıyor."

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için düzenlenen ve kendisinin de katıldığı cenaze töreni sırasında İsrail savaş uçakları, tören alanı üzerinde alçak irtifada uçuş gerçekleştirmişti.