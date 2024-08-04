İsrail kabinesi karıştı: ‘Başarısız ve perişan…’
İsrail'de ana muhalefet lideri ve Eski Başbakan Yair Lapid, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir kadar “daha başarısız ve daha perişan bir bakanın olmadığını” savundu.
İsrail'de ana muhalefet lideri ve Eski Başbakan Yair Lapid, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i hedef aldı.
Lapid, İsrail'de Ben-Gvir kadar “daha başarısız ve daha perişan bir bakanın olmadığını” savundu.
Lapid, “Itamar Ben Gvir'den kadar başarısız ve daha perişan bir bakan yok. Göreve geldiğinden beri sokaklarımız cinayet, suç ve bombalamalarla dolup taşıyor” ifadelerini kullandı.
Lapid ayrıca, “Tüm önlemlere göre kazalarda kişisel güvenlik, polis tüm zamanların en düşük seviyesindedir. Yaptığı tek şey sabahtan akşama röportajlar, numaralar ve provokasyonlar” diye ekledi.
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