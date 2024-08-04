İsrail’de Netanyahu protestosu: Seçim zamanı geldi

Yayınlanma: 04.08.2024 - 10:23

Güncelleme: 04.08.2024 - 10:23

İsrail’de Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana devam eden esir protestoları, artık Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı gerçekleştiriliyor.

Başkent Tel Aviv ve Kudüs’te toplanan esir yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi, seçim çağrısı yaptı.

Kudüs’te Netanyahu’nun konutunun önünde toplanan kalabalık, esir anlaşmasına imza atılmasını istediklerini belirterek, “Anlaşma zamanı geldi. Seçim zamanı geldi” sloganları attı.

Gösteride konuşma yapan eski diplomat Eran Etzion, esir anlaşmasının uzun zamandır imzalanmaya hazır olduğunu, ancak Netanyahu’nun “siyasi, kişisel ve cezai nedenlerle” müzakereleri kasten geciktirdiğini vurguladı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail’in güvenlik teşkilatı liderlerini Netanyahu’yu anlaşma için zorlamaya çağıran Etzion, “Sizin zamanınız geldi. Masasına vurma ve ‘Anlaşmayı ve esirleri öldürme yetkin yok’ deme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Başkent Tel Aviv’de ise hükümet karşıtı göstericiler atlı polislerle çatıştı.