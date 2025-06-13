İsrail Komünist Partisi'nden Netanyahu'yu protesto çağrısı: Ortadoğu’yu kapsayacak tehlikeli savaş durdurulmalı

İsrail Komünist Partisi (MAKİ) ve bileşeni olduğu Demokratik Barış ve Eşitlik Cephesi (Hadash) ortak bir açıklama yayımlayarak İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınadı.





Hadash Koalisyonu milletvekili Ofer Cassif’in X hesabından paylaştığı açıklamada, "Hadash ve Maki, bu sabah erken saatlerde gerçekleşen İran'a yönelik büyük çaplı İsrail saldırısına karşı çıkıyor. Bu, Benjamin Netanyahu hükümetinin parlamento muhalefetinin desteğiyle bölgeyi bugün var olandan daha geniş bir tırmanışa sürükleme girişiminin bir parçası. Şu anda tehlikeli bir savaşın başlangıcı gibi görünen ve tüm Orta Doğu bölgesini kapsayabilecek olan şeyin durdurulması çağrısında bulunuyoruz" denildi.





"Orta Doğu'da ve dünyanın her yerinde istisnasız tüm nükleer silah programlarına ilkesel olarak karşı çıkıyoruz ve tüm ülkeleri, dünyadaki insani felaketleri önlemeyi amaçlayan uluslararası anlaşmalara saygı göstermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada "İsrail hükümetinin yarattığı durumu, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik daha da tehlikeli planları hayata geçirmek için kullanabileceği konusunda uyarıyor, dünyayı, yaklaşan felaketi durdurmak için gerçek ve samimi tavırlar almaya çağırıyoruz. Bu tırmanışa karşı kamuoyunun protesto etmesini, aynı zamanda sakinlerin güvenliğini ve refahını korumak için kurallara uyulmasını talep ediyoruz" çağrısı yapıldı.