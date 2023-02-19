İsrail kurtarma ekibi tarihi İncil yazmasını İsrail'e götürdü

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 17:03

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 17:07

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 kenti yerle bir eden depremin ardından tarihi İbranice İncil yazmasınının İsrail'e götürüldüğü bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yaşlı bir adam, Antakya sinagogunun enkazından asırlık belgeleri kurtararak İsrailli kurtarma ekibi ZAKA'nın komutanı Binbaşı Haim Otmazgin'e teslim etti.

"YANLIŞ ELLERE GEÇMESİN"

İbranice İncil'in üçüncü bölümünden metinler olan Ester (İştar) Yazması, Yahudi toplumu için özel bir anlam ifade ediyor.

Otmazgin, yazmaları veren yaşlı adamın "Eserin, yanlış ellere geçmemesi için kendisine verildiğini" aktardı.

Yedioth Ahronoth gazetesine açıklama yapan Otmazgin, "On yıllardır ZAKA gönüllüsüyüm, bu hayatımın en duygulandırıcı anlarından biriydi. Depremle neredeyse yerle yeksan olduktan sonra bile böylesine önemli bir tarihi belgeyi kurtarmaktan ve Antakya'daki Yahudi cemaatinin mirasının bozulmadan kalmasını sağlamaktan gerçekten onur duyuyorum" diye konuştu.

Otmazgin, "Yazmaları kime emanet etmemiz gerektiğini öğrenmek için İstanbul'daki Çabad (Ortodoks Yahudi tarikatı) temsilcisiyle görüşeceğiz" diye ekledi.

TÜRKİYE HAHAMBAŞI CHITRIK'E TESLİM EDİLDİ

Bugün Türk Yahudi Toplumu'nun sosyal medya hesabından, 2003 yılından beri Türkiye Aşkenaz Yahudi cemaatinin hahamlığını üstlenmiş Amerikalı, İsrailli ve Türk din adamı Mendy Chitrik'in mesajı da alıntılanarak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "İlgili Ester (İştar) yazması, İsrail'den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir" denildi.

Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da şu açıklama geldi:

"Depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu'muzda bulunan tarihi Ester parşömeni, Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza ediliyor. En kısa zamanda eserin kendi mekanına kavuşması için diğer tüm hasar görmüş tescilli eserlerimizle birlikte Antakya Sinagogu'muzu da restore ederek Antakyalı vatandaşlarımızın ibadetine yeniden açacağız. Parşömenin 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesine ilişkin her türlü iddia Bakanlığımız Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığınca titizlikle araştırılmakta ve süreç Dışişleri Bakanlığımızla koordineli olarak ele alınmaktadır."